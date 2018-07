Técnico do Atlético-PR celebra retorno de Paulo Baier

O meia cumpriu suspensão no empate contra o Guarani e está liberado para retornar, assim como o goleiro Neto. Outro provável reforço será o atacante Bruno Mineiro, recuperado de contusão. Satisfeito, o técnico Leandro Niehues disse que a equipe tem muito a ganhar com os três jogadores.

"É um aspecto positivo. Com mais opções aumenta o nosso leque para montar a equipe. As semanas de trabalho estão sendo boas e temos certeza que essa semana, com vários jogadores à disposição, também será", avaliou o treinador, demonstrando certa cautela apenas com o volante Claiton, que voltou a treinar com o grupo após ficar oito meses afastado.

"Temos que ter um cuidado quando se fala que está todo mundo liberado, porque alguns atletas ainda não estão prontos para jogar, como o Claiton. Ele precisa ganhar ritmo de jogo pelo tempo que está parado", concluiu Niehues.