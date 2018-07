Técnico do Atlético-PR elogia desempenho do time após eliminação na Libertadores

O técnico do Atlético Paranaense, Fabiano Soares lamentou, em entrevista coletiva, a eliminação do time na Copa Libertadores após mais uma derrota para o Santos, por 1 a 0 (o time rubro-negro havia perdido o jogo de ida por 3 a 2), na quinta-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, nas oitavas de final da competição continental. Apesar da frustração, o treinador valorizou o esforço dos atletas e enfatizou a grandeza do clube.

"Dói muito depois de mostrar que o Atlético tem uma proposta de jogo bonita. É difícil porque cria, cria, cria e não consegue fazer. A eliminatória, perdemos em casa. Mas o Atlético tem que ser isso, jogando em casa ou fora, contra o primeiro ou último. Demonstramos ao Brasil e à América do Sul que somos grandes. Fizemos um grande jogo. Infelizmente, não conseguimos o gol e, por um erro pontual, levamos o gol", frisou Fabiano Soares.

O meia-atacante Guilherme fez coro com o treinador e elogiou o desempenho do time, apesar do resultado negativo. O jogador também enalteceu a atuação do goleiro santista Vanderlei, que garantiu o marcador com ótimas defesas.

"Estamos muito orgulhosos desse jogo pela apresentação. Mesmo com a derrota, temos muitos pontos positivos. Fizemos um jogo como esperávamos. O Vanderlei, além de estar em um grande momento, contou bastante com a sorte. Tivemos uma finalização na trave e uma bola tirada em cima da linha. Então tivemos uma superioridade boa", analisou o meia.

Guilherme também agradeceu o apoio do torcedor e revelou que o elenco já está focado na próxima partida do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Bahia. O Atlético Paranaense ocupa a oitava posição no torneio, com 26 pontos.

"A presença da torcida aqui foi muito boa. Lotou o espaço e nos ajudou. É importante ter o torcedor ao nosso lado, porque temos um caminho longo no segundo turno do Brasileiro", complementou Guilherme.