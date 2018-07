Técnico do Atlético-PR festeja chegada de Wagner Diniz

"Foi uma posição que tivemos alguns problemas no decorrer do Campeonato Paranaense. Agora temos o Lisa e o Wagner Diniz. O Wagner surgiu bem, passou por grandes equipes e agora está querendo uma nova oportunidade em outra grande equipe. Então vai fazer um bom trabalho aqui", opinou o técnico, que espera mais contratações antes do começo do Brasileirão.

Enquanto os reforços não chegam, Leandro continua a preparação da equipe, que estreará diante do Corinthians. "A diretoria que está vendo as contratações. Eu vou me preocupar com os atletas que estão aqui. Tenho que contar com esses jogadores que estão treinando. Independente de reforços, vamos trabalhar forte focando neste jogo do Corinthians".

O treinador também aguarda o "reforço" dos atletas que estão no departamento médico do clube. "É o caso do Rhodolfo, do Bruno Mineiro e do Valencia, que são titulares. Segunda-feira, se tudo der certo, eles estarão com o grupo e aí sim vamos iniciar a semana pensando no Corinthians".