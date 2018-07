Técnico do Atlético-PR minimiza má fase do Palmeiras Duas equipes em momentos distintos se enfrentam nesta quinta-feira, no Palestra Itália, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Atlético Paranaense vem de uma boa sequência de vitórias no Estadual, o Palmeiras já está eliminado do Campeonato Paulista e luta para sair da crise.