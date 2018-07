Técnico do Atlético-PR pede apoio da torcida na quarta Um dia depois do Atlético Paranaense ser derrotado para o Coritiba e perder o título do Campeonato Paranaense, o técnico Leandro Niehues pediu o apoio da torcida para a partida contra o Palmeiras, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.