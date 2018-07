Técnico do Atlético-PR quer reforços para o Brasileirão Eliminado da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense está tendo duas semanas de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Além de dar mais entrosamento ao time nesse período, o técnico Leandro Niehues aguarda a chegada de reforços para a disputa do torneio nacional. "Vamos continuar trabalhando forte e se os reforços chegarem vão nos ajudar", afirmou.