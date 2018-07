Técnico do Atlético-PR ressalta importância de Adriano no elenco

SÃO PAULO - Um dia antes de o Atlético-PR voltar a jogar pela Libertadores, o técnico Miguel Ángel Portugal ressaltou a importância de ter Adriano no elenco da equipe que enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira. Para o treinador, o atacante de 32 anos será uma preocupação a mais para o time argentino. "Ele é um craque que sempre tem guardadas as suas características, as suas qualidades. Ele é craque, sempre muito importante para o nosso time. É importante também pelo medo que causa no time rival", disse Miguel Ángel Portugal ao Globoesporte.com.

Adriano fez sua primeira partida pelo Atlético-PR na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o The Strongest. Na ocasião, o atacante entrou em campo já no fim do segundo tempo e não teve tantas chances de tocar na bola. Contra o Vélez, ele deve começar a partida no banco de reservas, ficando como opção para a etapa final.

"Esperamos que, pouco a pouco, sua participação no time seja muito mais importante. Vamos ver como vai ser a partida desta terça. É importante medir os tempos dos jogos. Conforme o tempo vai passando, nós podemos fazer uma coisa ou outra", afirmou o técnico.

A equipe treinou neste domingo no Centro de Treinamento do Boca Juniors. A partida será disputada no Estádio José Amalfitani, às 19h45 (horário de Brasília). Os dois times disputam a liderança do Grupo 1. Na primeira rodada, o Atlético fez 1 a 0, mesmo placar da vitória do Vélez sobre o Universitario, do Peru.