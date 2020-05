Técnico do Avaí festeja reforços e exalta liderança de Ralf: 'A gente precisava'

De olho nas disputas do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro - que seguem sem data confirmada de retomada e de início, respectivamente, por conta da pandemia do novo coronavírus - o Avaí apresentou dois reforços nos últimos dias: o volante Ralf e o meia Renato. Feliz com a chegada dos novos jogadores, o técnico Rodrigo Santana fez elogios a ambos e enalteceu a liderança do ex-atleta do Corinthians, que, segundo ele, chega para acabar com uma carência do elenco.

"O Ralf é um jogador campeão mundial, do Brasileiro, do Paulista e dispensa comentários. Ele tem uma história rica no futebol e é uma liderança que a gente precisava dentro de campo. Já o Renato tem uma grande história no Avaí com gols, assistências e acessos. Estou muito satisfeito e feliz", disse o treinador em entrevista à rádio Clube 98, de Minas Gerais.

De qualquer forma, Rodrigo Santana afirmou que o Avaí não irá fazer grandes apostas no mercado nesta temporada e que os reforços que forem contratados serão pontuais para chegarem e serem titulares. "Não vejo motivos para contratar muitos atletas e sim somente os pontuais. E capacitar cada vez mais o nosso elenco. No decorrer da competição, se precisar, aí vamos buscar mais", completou o comandante.

Antes da paralisação, o Avaí terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense na liderança. Nas quartas de final, a equipe irá enfrentar a Chapecoense, que ficou em oitavo. Desde a chegada de Rodrigo Santana, a equipe está invicta com duas vitórias e um empate.