Técnico do Barça diz não estar preocupado com jejum de Neymar

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, não está preocupado com a recente seca de gols de Neymar e tem confiança de que o meia-atacante brasileiro logo voltará à sua melhor forma enquanto o time leva adiante sua ofensiva para repetir a história trinca de títulos de 2009.

Depois de impressionar na primeira metade da temporada, Neymar perdeu o gás na virada do ano e não marcou nenhum gol para os líderes do Campeonato Espanhol desde que abriu o placar de 5 a 0 em casa diante do Levante no dia 15 de fevereiro.

O jogador de 23 anos pareceu especialmente deslocado na vitória de 1 x 0 sobre o Celta Vigo no último domingo, e passou boa parte do jogo ocupado com a marcação do zagueiro Hugo Mallo.

“Não estou nem um pouco preocupado”, declarou Luis Enrique em uma coletiva de imprensa para falar do confronto de quarta-feira com o Almeria no gramado do Barça.

“Estamos falando de um jogador incomum, de um jogador de primeira”, acrescentou o ex-meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, que tem tido sucesso em sua primeira passagem como treinador em Nou Camp. “E pelo que vejo nos treinos, tenho certeza de que ele vai voltar a fazer gols em breve e que vai retomar sua melhor forma. Agora ele está nos ajudando de uma maneira menos espetacular, menos visível para vocês, mas ele dá ao time muitas coisas que considero importantes”.

O Barça pode aumentar para sete pontos sua dianteira sobre o segundo colocado Real Madrid se derrotar o Almeria, aumentando a pressão sobre o Real, cuja partida contra o vizinho madrilenho Rayo Vallecano acontece duas horas mais tarde.

O combinado de Luis Enrique ainda enfrenta o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões e almeja ampliar um recorde conquistando sua 27ª Copa do Rei quando encarar o Atlético de Bilbao na final de 30 de maio.

O Barcelona se tornou o único time espanhol a vencer a liga local, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões na primeira temporada sob o comando de Pep Guardiola, entre 2008 e 2009.

Guardiola foi colega de equipe de Luis Enrique, assim como o novo técnico do Almeria, Sergi Barjuan, que concordou em assumir o problemático time andaluz na segunda-feira, na esteira da demissão de Juan Ignacio Martínez no domingo.

“Ele é meu amigo, e mantenho contato com ele de tempos em tempos”, disse Luis Enrique. “Estou satisfeito por ele ter esta oportunidade, e espero que ele a aproveite ao máximo quando estrear na quinta-feira”, concluiu.