Técnico do Barça Tito Vilanova retorna à Espanha esta semana

"Tito Vilanova irá nesta semana deixar a cidade de arranha-céus para retornar à capital catalã", disse o Barça em um comunicado em seu website. O time não disse se ele já estaria recuperado para voltar ao trabalho.

O ex-jogador do Barça, de 44 anos, precisou de uma segunda cirurgia, em dezembro, depois de uma primeira operação para retirar um tumor de suas glândulas salivares, em novembro de 2011.

Seu assistente Jordi Roura assumiu o time enquanto Vilanova viajou a Nova York para sessões de quimio e radioterapia.

O Barça tropeçou na ausência de Vilanova e foi eliminado da Copa do Rei e derrotado pelo arquirrival Real Madrid no Campeonato Espanhol.

Entretanto, o time conseguiu uma inspiradora volta por cima contra o Milan para garantir um lugar nas quartas de final da Liga dos Campeões, e está 13 pontos à frente do Real no Espanhol, com 10 jogos restantes.

O próximo jogo do Barça é contra o Celta de Vigo, no sábado, e depois a equipe enfrenta o Paris St. Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 2 de abril

(Reportagem de Iain Rogers)