Técnico do Barcelona comemora título com bom futebol e 'estilo'

Luis Enrique não comemorou neste domingo somente o título do Mundial de Clubes conquistado pelo Barcelona. O técnico celebrou também o bom futebol e o "estilo" exibido pela equipe espanhola na partida decisiva do torneio, contra o River Plate, em Yokohama, no Japão. O Barça faturou seu terceiro troféu do Mundial ao vencer o rival argentino por 3 a 0.

"É ótimo ser campeão, mas também é incrível conquistar títulos jogando bem e até com um certo estilo", comemorou o treinador. "River Plate foi muito bravo em campo hoje e eles tiveram boas oportunidades, mas tenho que ser honesto e dizer que acho que venceríamos qualquer time hoje."

Para Luis Enrique, o bom desempenho na decisão sela um forte ano do Barcelona. Ao todo, o time catalão faturou cinco títulos em 2015: Mundial de Clubes, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

"Sou um homem muito feliz. Conquistamos muitos títulos nesta temporada. Definimos algumas metas e alcançamos todas, então estou satisfeito", afirmou o treinador, que já pensa na sequência da temporada europeia, que só terminará em maio de 2016.

"Não queremos ficar parados. Depois de uma parada, estamos ansiosos para voltar [ao campeonato nacional] e conquistar mais. Queremos nos tornar um time melhor e seres humanos melhores também", declarou.