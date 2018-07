Técnico do Barcelona diz não querer saída de Pedro

Pedro, de 27 anos, revelou na segunda-feira que o time campeão espanhol e europeu recebeu ofertas por ele após aceitar reduzir a cláusula de venda, e houve boatos de que o atacante sairia para se juntar ao Chelsea.

Campeão mundial e europeu com a seleção espanhola, Pedro perdeu seu lugar no time titular do Barcelona após a chegada do atacante Luis Suárez, no ano passado.

Luis Enrique usou Pedro em maior parte como substituto na temporada passada, e ele entrou na final da Liga dos Campeões para dar uma assistência para Neymar, que marcou o terceiro gol na vitória por 3 x 1 contra a Juventus.

"Não quero que ninguém saia, mas existe uma cláusula", disse Luis Enrique em entrevista coletiva após treino do Barcelona.

"Eu não engano ninguém e não garanto o tempo de partida de ninguém. Será sua decisão pessoal", acrescentou o técnico.

(Por Iain Rogers)