Técnico do Barcelona diz que conta com Philippe Coutinho para a próxima temporada

Embora esteja na lista de dispensados do Barcelona, de acordo com a imprensa espanhola, o atacante Philippe Coutinho parece ter o respaldo do técnico Quique Setién para retornar e permanecer no clube. O brasileiro está emprestado ao Bayern de Munique, onde não vem apresentando um bom futebol.

"Coutinho é um grande jogador e gosto dele. Ele é do Barcelona e para sair, tem que pagar a cláusula. Conto que ele esteja aqui no começo da próxima temporada. Quero falar com ele e perguntar se quer ficar com a gente", disse o treinador, em entrevista à TV3, canal de Barcelona.

Coutinho está emprestado ao Bayern de Munique, onde jogou 32 partidas, fez nove gols e deu oito assistências. O clube alemão já deixou claro que não pretende contratá-lo ao término do empréstimo, que se encerra em junho. Para ficar com ele, o time alemão teria que pagar 120 milhões de euros (R$ 684 milhões).

O Chelsea manifestou interesse no brasileiro, mas não estaria disposto a pagar um valor tão alto. Recentemente, o jornal inglês The Sun montou um time que ele elege os "piores jogadores que passaram pelo Barcelona nas últimas duas décadas" e Coutinho fazia parte da equipe.