Técnico do Barcelona é operado e inicia procedimentos de recuperação

BARCELONA - O Barcelona divulgou comunicado oficial para informar que o técnico Tito Vilanova foi operado normalmente nesta quinta-feira, seguindo o protocolo médico anunciado na última quarta, quando o clube confirmou o reaparecimento de um tumor na glândula parótida do treinador de 44 anos. O câncer havia sido extraído pela primeira vez em novembro do ano passado e chegou a ser dado como curado, mas foi novamente diagnosticado após exames de rotina.

"A intervenção cirúrgica foi realizada segundo o planejamento previsto. A evolução clínica determinará a duração da recuperação. Os prazos estão mantidos", anunciou o clube catalão, se referindo ao tratamento de quimioterapia e radioterapia que vai durar aproximadamente seis semanas, além do período de internação no hospital, previsto para durar entre 3 a 4 dias após a cirurgia.

O Barcelona não entrou em maiores detalhes sobre a situação de Vilanova para atender a um desejo do próprio paciente, que pediu que fossem respeitadas a "intimidade e a confidencialidade deste processo de recuperação".

Apesar do grave problema de saúde que afeta o treinador, o Barcelona tem esperança de poder contar com o trabalho do mesmo no decorrer do seu tratamento. Isso também pelo fato de que, após a cirurgia de novembro do ano passado, Vilanova recebeu aval médico para continuar atuando na sua função de auxiliar de Guardiola, então comandante do time do qual demissão no final de abril.

A glândula parótida fica localizada no interior e também em torno da cavidade bucal e tem como objetivo principal a produção e secreção da saliva. Com este órgão novamente afetado pelo câncer, Vilanova não poderá comandar o Barcelona no jogo deste sábado, contra o Valladolid, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Será o último duelo do clube neste ano, antes de voltar a jogar novamente no dia 6 de janeiro, contra o Espanyol, também pela competição nacional.