Técnico do Barcelona evita falar sobre possível volta de Neymar: 'Ele é do PSG'

O Barcelona fará nesta sexta-feira a sua estreia no Campeonato Espanhol, mas o assunto principal na entrevista coletiva do técnico Ernesto Valverde, nesta quinta, no estádio Camp Nou, em Barcelona, não foi a partida fora de casa contra o Athletic Bilbao. O nome do brasileiro Neymar foi o mais citado pelos jornalistas, mas o comandante evitou dar qualquer pista sobre a negociação pela volta do atacante depois de duas temporadas no Paris Saint-Germain.

"Estou à margem destas questões e absolutamente centrado na equipe e nos jogadores que tenho. Temos de respeitar os jogadores das outras equipes. O Neymar é do PSG e vamos ver o que acontece. Estou muito contente com o plantel que tenho e não sei o que pode acontecer", afirmou Ernesto Valverde na concorrida entrevista coletiva.

Como sempre acontece na Europa, a janela de transferências do meio de ano começa em 1.º de julho e é fechada no final de agosto. Isso, de acordo com o treinador do Barcelona, é prejudicial para muitos clubes e, assim, deveria ter a data de encerramento adiantada.

"Sim, é um inconveniente. Isto já não é novo. Não é normal que comecemos a temporada e o mercado continue aberto. Só é possível respirar mais aliviado no dia 31 (de agosto)", comentou Ernesto Valverde, que iniciará a sua terceira temporada no Barcelona.

Quem não estará em campo nesta sexta-feira, assim como aconteceu nos dois amistosos contra o Napoli nos Estados Unidos, é o argentino Lionel Messi. Em sua volta aos treinamentos na sexta-feira passada, o craque sentiu uma lesão muscular e precisa de mais tempo de recuperação. "Não vamos nos arriscar. Ainda mais com Leo. Ele ainda nem treinou com o restante do grupo. Vamos esperar que o processo de reabilitação seja bom", completou Valverde.