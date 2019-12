Técnico do Barcelona garante foco na Real Sociedad antes de clássico

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, garantiu nesta sexta-feira que o time catalão está totalmente concentrado na Real Sociedad, adversário deste sábado, apesar da proximidade do clássico com o Real Madrid, remarcado para o dia 18. O duelo vai decidir a liderança do Campeonato Espanhol.

"Eu entendo que o clássico esteja em todas as manchetes, mas não vamos perder o nosso foco porque três pontos estarão em disputa contra a Real Sociedad e são tão importantes quanto os três contra o Real Madrid. Os jogadores estão mais focados neste nosso próximo jogo", declarou o treinador.

Para o confronto deste sábado, Valverde espera um duelo complicado. E, por isso, indicou que não poupará titulares. "Teremos um jogo muito difícil amanhã [sábado]. Costuma ser uma das viagens mais complicadas para nós. Ganhamos este jogo nas últimas duas temporadas, mas antes vínhamos de seguidas derrotas."

O treinador ainda não terá os retornos dos defensores Jordi Alba e Nelson Semedo. Ambos estão voltando de lesão, mas ainda não foram liberados pelo departamento médico. Já o volante brasileiro Artur é desfalque quase certo, por problemas físicos, assim como Ousmane Dembélé.

"Temos que lembrar também que a Real Sociedad está em quarto lugar na tabela, com bons jogadores em alta. Quando eles nos enfrentaram na nossa casa, tivemos dificuldades e foi muito complicado resistir à pressão deles", comentou Valverde. A Real Sociedad soma 27 pontos.

Está, portanto, a sete dos líderes Barça e Real. Os dois principais times espanhóis vão se enfrentar no dia 18, no Camp Nou, em jogo atrasado da 10ª rodada. A partida havia sido adiada por conta de protestos na Catalunha, em outubro. O Barça lidera por ter vantagem no saldo de gols.