Técnico do Barcelona pede novo centroavante para reserva de Suárez

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse acreditar que há um espaço no elenco do clube com a saída de Munir para o Sevilla. O atacante era o reserva imediato de Suárez e, sem ele, o clube não tem outro atacante com as mesmas características no elenco. Dessa forma, o time catalão estaria buscando alternativas no mercado.

"Temos que avaliar a camisa nove no mercado de inverno. Está claro que com a saída de Munir temos um espaço. O mercado está aberto e veremos se poderemos incorporar algum jogador. Temos que ter em conta as circunstâncias econômicas e veremos se finalmente vem alguém ou não vem ninguém", afirmou Valverde.

Enquanto isso, o técnico testará alternativas em caso de ausência do uruguaio. "Temos que pensar em algumas soluções. Não sei até que ponto poderá ser isso, até agora não planejo colocar o Coutinho ali, pensei em outras opções de jogadores que possam atuar fora e tenham chegada na área", prosseguiu o treinador.

Os jornais Marca e Mundo Deportivo publicaram que Álvaro Morata e Fernando Llorente seriam as principais opções do Barcelona. Morata está no Chelsea, onde chegou em 2017 custando 80 milhões de euros (R$ 340 milhões, na cotação atual). Apesar do alto valor pago, nunca se firmou, nem com Antonio Conte, ex-técnico da equipe, nem com o atual Maurizio Sarri. Recentemente, esteve envolvido em boatos de que poderia ser trocado pelo argentino Higuaín, que está no Milan, emprestado pela Juventus. Já Llorente está no Tottenham, onde é reserva de Harry Kane.