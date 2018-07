Técnico do Barcelona prevê pressão contra Eibar e elogia Paulinho

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, classificou o Eibar, adversário do time catalão nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, como uma equipe corajosa e que deverá exercer uma pressão diferente da qual o seu time encontrou nesta temporada.

"O Eibar tem um estilo de jogo muito claro, é uma equipe corajosa e que vai te buscar (pressionar), não quer que você jogue. Trata de levar o jogo para o seu terreno de forma que não possa sair e te afoga quando quer iniciar o jogo. Será uma partida complicada, diferente das que temos tido até agora, com uma equipe que nos fará uma pressão mais alta e agressiva", projetou o treinador do Barcelona em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O comandante do Barcelona também elogiou a atuação do volante Paulinho, que entrou na etapa final da partida contra o Getafe - no sábado passado, fora de casa - e marcou o gol da vitória. "Entrar com o pé direito pode significar muito em termos de confiança do jogador. Ele tem uma boa chegada da segunda linha (do meio de campo), chega bem, com força e tem uma grande finalização", elogiou.

Ernesto Valverde deverá fazer algumas alterações para a partida contra o Eibar. Uma delas ocorrerá pela contusão do atacante francês Dembélé, de 20 anos, que passará por cirurgia devido à uma grave contusão muscular e ficará fora dos gramados por cerca de quatro meses.

Para substitui-lo, o técnico revelou que poderá utilizar jogadores da equipe B do clube catalão. "Temos muitas alternativas para supri-lo na equipe principal e também olhamos ao redor do Barça B. É um jogador jovem e agora tem que se armar de paciência. Nos o apoiaremos em tudo", destacou Ernesto Valverde.

Após o treinamento desta segunda-feira, o técnico da equipe catalã definiu os 18 jogadores convocados para o confronto. O meia brasileiro Rafinha também está fora da equipe por lesão. As novidades na lista de Valverde são o lateral-direito Aleix Vidal, o zagueiro Vermaelen e o lateral-esquerdo Digne.