Técnico do Barcelona sofre recaída de câncer, diz jornal

O técnico, de 44 anos, que foi operado para remover um tumor na glândula parótida em novembro do ano passado, tornou-se técnico da equipe principal do Barcelona nesta temporada no lugar de Pep Guardiola, de quem era assistente.

O Barcelona, atual líder do Campeonato Espanhol, publicou um comunicado em que informa o cancelamento do tradicional ato de Natal previsto para esta quarta com a mídia local e uma entrevista coletiva com o presidente Sandro Rosell. Segundo o clube, as razões serão explicadas posteriormente.

"Muito triste pela notícia", disse o meia do Barça Xavi em sua conta no Twitter.

O tenista ex-número 1 do mundo Rafael Nadal disse: "Toda minha força e apoio a Tito Vilanova! Todos estamos contigo para superar este novo passo."

Vilanova esteve afastado durante três semanas após a primeira operação, mas voltou ao trabalho para ajudar Guardiola durante os últimos seis meses da temporada 2011-2012.

O técnico catalão disse, ao ser apresentado como técnico em junho, que a experiência de enfrentar a doença deu uma outra perspectiva de vida.

"Tive uma operação importante há alguns meses", disse. "Falei com os médicos e minha família sobre o cargo, mas disseram que estava tudo perfeito e que não havia problema".

"Ter superado esta operação me dá um ponto de vista diferente sobre a vida. Quem sabe, depois do que passei, treinar o Barça será como uma brincadeira de crianças."

Sob o comando de Vilanova, o Barça alcançou a liderança do Espanhol, com 15 vitórias em 16 partidas, abrindo 9 pontos de vantagem para o Atlético de Madri. A equipe também se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro de seu grupo.

O Barcelona enfrentará no sábado o Valladolid, seu último jogo antes de um período de folga de duas semanas.

(Por Mark Elkington)