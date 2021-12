Técnico do Bayern de Munique diz ter desfalques, mas promete atacar o Barcelona

Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique, afirmou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que não poderá contar com Leon Goretza e Joshua Kimmich para a partida contra o Barcelona, nesta quarta-feira, na Alemanha, na sexta e última rodada do Grupo E da Liga dos Campeões.

Apesar dos desfalques e da classificação antecipada para as oitavas de final, o treinador alemão afirmou que sua equipe vai atuar em busca da sexta vitória consecutiva na competição. "O Barcelona está sob pressão e precisa vencer, mas para nós também é um duelo importante pois teremos pela frente um adversário especial", afirmou Nagelsmann, que também poderá ficar sem Serge Gnabry.

A partida é decisiva para o Barcelona, que disputa diretamente com o Benfica a segunda vaga do grupo. Os espanhóis somam sete pontos, contra cinco dos portugueses, que encaram, em Lisboa, o eliminado Dínamo de Kiev.

O técnico do Bayern também comentou o fato de a partida ser disputada em "condições especiais", sem público, por causa da alta taxa de infecções por covid na região da Bavária. "Jogar sem público em uma partida como esta é raro, tanto para nós como para nosso rival. Mas esta é a situação e temos de aceitar."

O francês Kingsley Coman participou da entrevista e revelou respeito pelo tradicional adversário, que não passa por boa fase. "O Barcelona continua a ser uma equipe muito forte e sempre será muito difícil de vencer. Só teremos sucesso se respeitarmos o nosso adversário."