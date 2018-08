Técnico do Bayern de Munique prevê estreia difícil no Campeonato Alemão

O técnico do Bayern de Munique, Niko Kovac, prevê uma dura estreia para a sua equipe no Campeonato Alemão, nesta sexta-feira. No primeiro duelo da nova edição do torneio, os atuais campeões vão enfrentar o Hoffenheim, em casa, em busca do sétimo título consecutivo.

"Estamos confiantes o suficiente para dizer que queremos ser os campeões alemães", afirmou Kovac, que admitiu a tarefa complicada logo na estreia. O Hoffenheim foi o terceiro colocado na edição passada da competição. "Eles estão em ótima forma. Estou esperando uma partida muito, muito difícil."

Apesar disso, Kovac se mostrou tranquilo nesta quinta, véspera da estreia. "Todos os treinadores gostam da pré-temporada e eu concordo com isso. Carregamos as baterias e estamos todos bem. Tenho certeza de que o meu time farão uma apresentação de alto nível", declarou.

Kovac terá apenas uma baixa para a estreia do Bayern. Será o meia Serge Gnabry, com uma lesão muscular. O jogador, por coincidência, está voltando ao time de Munique após um período de empréstimo ao Hoffenheim, adversário desta sexta.

Do outro lado do campo, o técnico Julian Nagelsmann terá seguidas baixas, apesar do início da temporada: Nadiem Amiri, Kerem Demirbay e Andrej Kramaric. Além disso, Benjamin Hübner, Florian Grillitsch e Havard Nordveidt são dúvidas para o duelo de estreia.

"Eles voltaram a treinar recentemente e ainda vamos ver se faz sentido colocá-los em campo na sexta-feira", disse o treinador, nesta véspera do confronto na Allianz Arena.