Técnico do Bayern de Munique revela ameaças de morte após eliminação na Liga dos Campeões

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, o treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, afirmou que sofreu 450 ameaças de morte após ver sua equipe ser eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Villarreal, na última quarta-feira, em jogo de volta realizado na Alemanha.

Após perder o jogo de ida, na Espanha, por 1 a 0, a equipe bávara precisava reverter o placar adverso em casa. Porém, no jogo derradeiro, o Bayern saiu na frente, mas no fim dos 90 minutos viu Chukwueze marcar e garantir a classificação da equipe visitante, que festejou muito a vaga entre os quatro melhores da competição.

"Sei que sempre receberia críticas de todos os lados. É normal e posso encarar isso. Mas 450 ameaças de morte no Instagram é mais difícil. Se as pessoas querem me matar é uma coisa, mas se atacam a minha mãe, que não se interessa por futebol, não posso compreender. Tão logo desligam a televisão, as pessoas esquecem toda a decência e pensam que têm razão, isso é o pior", disse o treinador.

Ainda na entrevista, Nagelsmann foi questionado se denunciaria os agressores por causa das ameaças. Porém, devido ao grande fluxo de mensagens recebidas, o treinador afirmou que não conseguiria registrar todas as denúncias. "Não teria fim. Recebo ameaças depois de todos os jogos, não importa o vencedor", disse.

Na esteira do caso vivido por Nagelsmann, a mulher e o filho do diretor esportivo Hasan Salihamidžić​ também foram ameaçados via redes sociais. Eles, por outro lado, conseguiram realizar as denúncias apresentando às autoridades capturas de tela com mensagens recebidas no Instagram.