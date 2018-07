Técnico do Bayern diz priorizar Campeonato Alemão

"O título do Alemão é nossa prioridade. Vamos buscá-lo com toda nossa força. Estamos indo na direção certa, mas temos que exibir maior consistência", pregou o exigente treinador - o Bayern lidera o campeonato com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayer Leverkusen.

Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o Bayern mostrou boa performance na fase de grupos, garantindo sua classificação com uma rodada de antecedência. Mesmo assim, Heynckes não demonstra empolgação pelo torneio nesta temporada. "Não vamos valorizar os resultados da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha", declarou o treinador.

O foco do técnico no Alemão se justifica pelos resultados do Bayern nas últimas temporadas. O time não levanta um troféu desde 2010 e espera encerrar o jejum de três anos no campeonato nacional, que apresenta as melhores chances de título para a tradicional equipe alemã.