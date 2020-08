Técnico do Bayern exalta Neuer após título europeu sobre PSG de Neymar e Mbappé

Técnico do Bayern de Munique, o técnico alemão Hans-Dieter Flick exaltou o goleiro Manuel Neuer após a vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões da Europa, neste domingo, no estádio da Luz, em Lisboa, capital de Portugal.

Campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, Neuer foi determinante para o triunfo bávaro ao fazer intervenções importantes, com destaque para defesas em lances protagonizados pelo atacantes Neymar, do Brasil, e Kylian Mbappé, da França.

"São tantas as pessoas que merecem o crédito por esta vitória... Vimos a determinação que temos nesta equipe, o que obviamente é algo que se deseja como treinador. Foi uma partida em ritmo acelerado e de alta voltagem, com ocasiões para os dois lados. Temos o melhor goleiro do mundo, ele nos manteve em jogo em alguns momentos", disse o comandante alemão do Bayern em entrevista após o jogo.

O treinador, que assumiu o time no meio da temporada em substituição ao croata Niko Kovac, disse que sua equipe se comportou bem e tornou o jogo complicado para o PSG. Para Flick, o empenho coletivo foi fundamental. "Tornamos a vida realmente difícil para o adversário. Quando pensamos o quanto trabalhamos defensivamente até o final do jogo, vimos (Robert) Lewandowski correndo atrás da bola, foi incrível. Foi uma exibição completa", destacou, mencionando seu atacante polonês.

Cotado para o prêmio de melhor jogador do mundo, Lewandowski não foi o único atleta do setor ofensivo elogiado por Flick. O técnico do Bayern também exaltou o ponta francês Kingsley Coman, autor do gol da vitória. "Talvez ele tenha finalmente saído da sombra de (Franck) Ribéry e (Arjen) Robben nesta temporada. Kingsley tem um talento incrível e mostrou esta noite que também pode marcar gols", afirmou o treinador, mencionando os antigos craques das pontas do time bávaro.

Ele ainda fez questão de celebrar. "Não estabeleci prazo para a festa acabar. É justo comemorar quando se ganha. Tem que haver festa e não sei quando vai acabar", admitiu Flick, que também levou o Bayern de Munique aos títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.