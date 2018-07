Técnico do Bayern lamenta ausência de Martínez e prega respeito ao Celtic

O técnico do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, lamentou não poder contar com o volante espanhol Javi Martínez (lesionado no ombro) na partida desta quarta-feira, na Alemanha, diante do Celtic, pelo Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. O jogador foi confirmado oficialmente como desfalque nesta terça.

No entanto, o treinador - que retornou ao comando da equipe bávara no lugar do italiano Carlo Ancelotti e estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Freiburg na rodada passada do Campeonato Alemão - preferiu valorizar a qualidade do elenco, sem divulgar o nome do substituto para o jogo contra os escoceses.

"É uma pena que ele não esteja disponível, mas temos um bom time e podemos compensá-lo", declarou o comandante, que tem como opções para a função o alemão Sebastian Rudy, o francês Corentin Tolisso e o chileno Arturo Vidal - de volta à equipe após se recuperar de um problema muscular.

Heynckes procurou valorizar a capacidade do adversário e disse que está preparando seus comandados para enfrentar um oponente que tem jogadores poderosos e agressivos. E também afirmou que o Celtic não deve ser subestimado.

"O Celtic ganhou a liga (escocesa) por seis anos seguidos e na temporada passada dificultaram para Mönchengladbach e Manchester City na fase de grupos (da Liga dos Campeões). Eles têm um treinador (Brendan Rodgers) muito bom", elogiou Heynckes.

O Bayern de Munique é vice-líder da chave, com três pontos, mesma pontuação do Celtic, que está em terceiro. O grupo é liderado pelo Paris Saint Germain. Os parisienses bateram o Bayern por 3 a 0 na rodada passada, com dois gols de brasileiros (Daniel Alves e Neymar).