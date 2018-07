Técnico do Bayern minimiza reclamação de Robben O Bayern de Munique é o líder disparado do Campeonato Alemão e segue vivo na Liga dos Campeões da Europa, mas mesmo assim precisa lidar com problemas. Neste domingo, o técnico Jupp Heynckes minimizou as reclamações de Arjen Robben e avaliou ser compreensível a frustração do jogador holandês com a condição de reserva.