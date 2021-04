Técnico do Bayern não sabe se vai usar Lewandowski, mas exige título neste sábado

O técnico Hans Flick, do Bayern de Munique, não sabe se poderá contar com a escalação de Robert Lewandowski, neste sábado, diante do Mainz, mas exigiu que a equipe conquiste o nono título alemão consecutivo de forma antecipada. Há quatro semanas em tratamento, o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas.

"Ele (Lewandowski) está muito tempo sem jogar, mas possui um físico privilegiado e tem mostrado nos treinamentos que está em boas condições. Vamos ver como seu corpo reage, mas nosso maior foco é conseguir o título nesta partida o mais rápido possível", disse o treinador, que vai deixar o clube ao final da temporada.

Autor de 35 gols no campeonato, Lewandowski tem como objetivo pessoal nos últimos quatro jogos superar o recorde de 40 gols, obtida por Gerd Müller na temporada 1971/1972. Esta missão não seduz Flick. "Esperamos e temos de ganhar o título em Maíz. Por isso, temos de ter a maior atenção, pois eles não perdem há seis jogos e venceram em Bremen", analisou o técnico.

Flick não quis falar da possibilidade de festa após o jogo. "Não vamos fazer nenhum comentário a este respeito. Depois do jogo, vamos ter de voltar para casa. E não sabemos o que vai acontecer." O Bayern lidera o Alemão com 71 pontos, dez a mais que o RB Leipzig, que só joga do domingo, em casa diante do Stuttgart. Caso o Bayern não vença o Maiz, o time bávaro ainda poderá ser campeão, caso o Leipzig não vença o seu jogo.