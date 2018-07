Técnico do Bayern nega chance de negociar Robben O técnico Jupp Heynckes descartou nesta quinta-feira a possibilidade do Bayern de Munique negociar o holandês Arjen Robben na próxima janela de transferências. Em uma tentativa de encerrar as especulações, o treinador defendeu a prorrogação do contrato do meia com o clube alemão.