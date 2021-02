Técnico do Bayern prevê decisão do Mundial 'complicada' diante do Tigres

O técnico Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique, prevê uma decisão "complicada" do Mundial de Clubes, quinta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), diante do Tigres. O treinador afirmou, nesta segunda-feira, após a vitória sobre o Al Ahly, que poderá fazer algumas alterações na equipe alemã para o jogo final.

"Vimos o jogo de ontem (domingo, Palmeiras x Tigres) e vimos que o nosso próximo adversário tem jogadores com talento, o que vai tornar a final um jogo complicado", disse o treinador alemão. "Tivemos pouco tempo de preparação, uma viagem cansativa e por tudo isso vamos ver a partir de amanhã (terça-feira) como podemos armar melhor a equipe."

Thomas Müller, um dos líderes do time do Bayern de Munique, não conseguiu fingir sua alegria pela classificação. "Estou muito feliz. O adversário fez uma boa partida, o que nos exigiu bastante. No segundo tempo, por causa da sequência de jogos, acho que sentimos um pouco e não rendemos todo o seu potencial, mas o importante foi conseguir a vitória."

Apesar dos elogios de Müller ao Al Ahly, os números mostram uma superioridade muito grande da equipe alemã na partida. Foram 23 finalizações de Müller e seus companheiros, contra apenas cinco dos egípcios. Já em número de escanteios, o Bayern atingiu sete, contra nenhum do adversário.