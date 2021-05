Técnico do Boca Juniors leva 'strike' em jogo contra o Barcelona de Guayaquil

Não é uma cena inédita, mas chama sempre a atenção de torcedores e espectadores de jogos de futebol. Na noite desta terça-feira, no duelo entre Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o técnico da equipe argentina foi alvo de um "strike" à beira do gramado. Nada proposital. O treinador Miguel Ángel Russo tampouco se machucou.

Aos 28 minutos da etapa complementar, o Barcelona já derrotava o Boca Juniors por 1 a 0 (placar final do jogo), quando, em uma jogada pelo lado esquerdo do ataque equatoriano, houve uma dividida entre Mario Pineida, do time de Guayaquil, e Nicolás Capaldo, da equipe argentina. O lance aconteceu próximo à linha lateral, na altura do banco de reservas do Boca. Capaldo tentou impedir o avanço do adversário e, em uma dividida ombro a ombro, acabou derrubando o rival.

Leia Também Ceni demonstra preocupação com Diego Alves para sequência de jogos decisivos

O problema foi que, além do adversário, o outro alvo acabou sendo o próprio treinador do Boca Juniors, Miguel Ángel. Parado na área técnica, ele foi preza fácil para o tombo de Pineida, que acabou levando o técnico argentino ao chão. Não demorou para os dois se recomporem. Pineida auxiliou o argentino a se levantar, e logo a bola pôde voltar a rolar. Em seguida, Russo já voltou a passar suas ordens e mensagens ao comandados. Assista:

Tremendo golpe del DT de Boca, Miguel Russo durante el partido ante Barcelona de Guayaquil. Felizmente, no sufrió lesiones... Mirá lo que pasó: pic.twitter.com/jFypu9y33D — Más Radio (@masradiocba) May 5, 2021

Tombo fora e dentro de campo.

Com o resultado, o Boca Juniors ficou ameaçado pelo Santos. A vice-liderança do Grupo C estará em jogo na próxima terça-feira, quando santistas e xeneizes voltam a se enfrentar pela Libertadores. Dessa vez, o duelo será na Vila Belmiro, às 19h15. Será o quarto jogo entre os dois clubes neste ano. Ainda pela temporada a passada, os rivais decidiram vaga na final da competição, e o Santos levou a melhor. Na mítica La Bombonera, nesta temporada, vitória do Boca Juniors por 2 a 0.

O Barcelona de Guayaquil está mais tranquilo na competição e pode até garantir vaga nas oitavas de final a depender dos resultados da próxima rodada, quando visita The Strongest, também na terça-feira, às 19h15. Os equatorianos têm nove pontos, já os bolivianos ainda não pontuaram. Caso o time do litoral do Equador vença, bastará um tropeço do Santos para se garantir na próxima fase antecipadamente.