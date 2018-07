Técnico do Boca Juniors se demite após perder clássico

"Depois do jogo de ontem [terça-feira] você se dá conta que, talvez, uma mudança de técnico dê um novo ar ao time", declarou Borghi, cotado para substituir Marcelo Bielsa no comando da seleção do Chile. "Não recebi nenhuma ligação" da diretoria da equipe chilena, disse o treinador. Julio César Falcioni, técnico do Banfield, é um dos candidatos a assumir o Boca Juniors.

Borghi chegou ao Boca Juniors no meio do ano depois de levar o Argentinos Juniors ao título do Torneio Clausura, do Campeonato Argentino, no primeiro semestre. À frente do Boca, o técnico faturou cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, em 14 jogos. O time ocupa a 15.ª colocação da tabela, com 17 pontos.

Borghi se tornou o terceiro técnico do Boca a renunciar ao cargo depois de uma derrota para o River Plate nos últimos 16 anos. O primeiro foi César Luis Menotti, em 1994, e o segundo, Miguel Brindisi, em 2004.