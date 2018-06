Técnico do Botafogo lamenta empate e descarta Flamengo favorito nas semifinais

O Botafogo decepcionou no sábado e não passou de um empate sem gols diante do Madureira, no Engenhão, pela última rodada da Taça Guanabara. A equipe alvinegra errou bastante, pouco criou e sofreu com a forte marcação do adversário, conforme o técnico Felipe Conceição avaliou após o apito final.

+ Sondado por clubes da Europa, Igor Rabello garante estar focado no Botafogo

+ Apresentado no Botafogo, Kieza prioriza Carioca e diz sonhar ser ídolo do clube

"Tivemos dificuldades com a marcação do Madureira. Eles vieram para se defender, com 10 homens e o goleiro atrás do meio-campo. Marcaram bem, e a gente não teve paciência para circular a bola em alguns momentos. Em outros, a gente conseguiu. No segundo tempo, acho que a questão defensiva esteve mais sob controle. No primeiro tempo, houve um desequilíbrio. Serve de lição", considerou.

Com o resultado, o Botafogo terminou na segunda colocação do Grupo B, com nove pontos, mesmo número do Boavista, que bateu a Portuguesa e leva vantagem nos critérios de desempate. Desta forma, o time alvinegro terá pela frente nas semifinais o Flamengo, que garantiu a ponta da chave A.

"Classico é sempre bacana. Vamos enfrentar esse adversário em um jogo de igual para igual. Quando você acredita em um processo, é o todo. Não me preocupo com Flamengo ou que seja um divisor de águas. Estamos construindo uma maneira nova de jogar e isso requer tempo e dedicação dos atletas a cada partida", comentou Conceição.

O time rubro-negro chega em alta para a semifinal, invicto e com três vitórias em quatro partidas. Mesmo assim, ao ser perguntado sobre um suposto favoritismo do rival, o técnico botafoguense rechaçou: "Não, nunca!".