Técnico do Botafogo, Ramón Díaz passa por cirurgia bem-sucedida no Paraguai

Foi um sucesso a cirurgia do novo técnico do Botafogo, o argentino Ramón Díaz, em Assunção, no Paraguai. De acordo com o clube carioca, o comandante passa bem após a retirada de um nódulo benigno da garganta.

"Foi realizada com sucesso, na manhã deste sábado, a cirurgia do técnico Ramón Díaz", informou em nota o Botafogo. "O auxiliar-técnico Emiliano Díaz chega ao Rio na noite de hoje e comanda o treino de amanhã", completou o clube carioca.

O problema de saúde havia sido informado pelo comandante à diretoria antes mesmo do acerto. O argentino comunicou os dirigentes, que entenderam que não haveria problemas em seguir com o acordo e a ausência de alguns dias não iria prejudicar o time.

Ramón Díaz tem previsão de recuperação de uma semana. O treinador de 61 será substituído neste período pelo auxiliar Emiliano Díaz, seu filho, que desembarca no Brasil neste sábado e já comanda o treino deste domingo.

Mesmo sendo dia de eleições municipais, o elenco vai trabalhar normalmente para o jogo de segunda-feira, às 20 horas, diante do Red Bull Bragantino, no Engenhão, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo está na zona de rebaixamento, com 20 pontos, e apostará na experiência do treinador argentino para se livrar do vexame mais uma vez. Já foram duas quedas e, com Díaz, a aposta é em salvação.

Díaz substituirá o preparador de goleiros Flávio Tenius, que "quebrou o galho" na função de técnico após a demissão de Bruno Lazaroni. O não menos experiente Paulo Autuori iniciou a campanha do Botafogo no Brasileirão.

Além do filho, a comissão técnica de Ramón Díaz contará com o também auxiliar Osmar Ferreyra, os analistas Damián Paz e Juan Romanazzi e o preparador físico Jorge Pidal, além do assistente fixo Lúcio Flávio.