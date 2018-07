Técnico do Botafogo revela alívio após vitória: 'Se perco, diriam que não presto'

Efetivado no comando do Botafogo após a ida de Ricardo Gomes para o São Paulo, o técnico Jair Ventura revelou estar aliviado após a vitória contra o próprio time paulista, domingo, no Morumbi, por 1 a 0, pela rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura recebeu respaldo da diretoria e dos jogadores para assumir o cargo. Mas, segundo ele, mesmo com o discurso recorrente do futebol brasileiro de que é preciso apostar em novos treinadores, uma derrota no domingo já colocaria seu cargo sob pressão.

"Estou emocionado e feliz. Se perco, falariam que não presto. Dizem que é preciso de treinadores jovens, mas quando perde o primeiro jogo, diz que é inexperiente", criticou Ventura. "Quer trazer caras de fora, beleza, mas vamos olhar aqui para dentro. Se eu tivesse perdido o jogo, todos estariam pedindo a minha cabeça. Foi bom estrear com o pé direito, mas muito pé no chão".

Sobre o desempenho da equipe, o treinador aprovou a forte marcação. E elogiou a entrega do elenco, responsável direto pelo resultado, segundo sua avaliação. "Foi um jogo complicado. Sabíamos da força do São Paulo no Morumbi. Conseguimos neutralizar os pontos fortes deles, bloqueamos os lados do campo. É um grupo maravilhoso, não tem indisciplina. Eles terem abraçado a causa foi importantíssimo. Essa vitória é do grupo."

O Botafogo tenta manter o embalo no Campeonato Brasileiro contra o Sport, em casa, no sábado, às 21 horas. O time carioca ocupa o 13º lugar, com 23 pontos.