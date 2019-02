Técnico do Cardiff comparecerá ao velório de Sala na Argentina

O técnico do Cardiff, o inglês Neil Warnock, comparecerá ao velório do atacante argentino Emiliano Sala, que será realizado no próximo sábado na cidade de Progreso, na Argentina. Durante a viagem de Nantes para Cardiff no dia 22 de janeiro, o pequeno avião que levava Sala e o piloto sumiu dos radares. No dia 3 de fevereiro, partes da aeronave acidentada foram encontradas no canal da Mancha.

Segundo informou a emissora britânica BBC, Warnock será acompanhado pelo diretor executivo do Cardiff, Ken Choo, na cerimônia. O corpo de Sala chegará à Argentina na sexta-feira.

Sala nasceu na pequena cidade de Cululú, mas aos quatro anos se mudou para a vizinha Progreso, de 3.000 habitantes, na província de Santa Fé. Lá, cresceu e deu os seus primeiros passos como jogador antes de viajar à França para se consolidar como profissional.

Aos 16 anos, Sala trocou Santa Fé por Córdoba para fazer parte do Proyecto Crecer. Quatro anos depois, assinou contrato com o Bordeaux.

Foi emprestado a equipes de divisões inferiores e alcançou o auge no ano passado, ao marcar 12 gols pelo Nantes, clube ao qual chegou em 2015. O bom desempenho chamou a atenção do Cardiff, que fez o maior investimento de sua história, 17 milhões de euros, para contar com o jogador.