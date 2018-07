Técnico do Cardiff ignora presidente e nega demissão

LIVERPOOL - Após ser derrotado pelo Liverpool, neste sábado, o técnico Malky Mackay ignorou as ordens do dono do Cardiff, Vincent Tan, e garantiu que não vai pedir demissão. A pressão sobre o treinador deve aumentar nos próximos dias em razão da derrota por 3 a 1 para o Liverpool, fora de casa.

A pressão, contudo, deve se restringir ao novo proprietário do clube. A torcida demonstrou apoio ao técnico durante toda a partida disputada no Anfield, neste sábado. Com gritos de ordem, das arquibancadas, os torcedores pediram a saída do próprio dono do clube, ao invés da demissão de Mackay.

Em sintonia com a torcida, o técnico disse que não sairá de forma espontânea. "Eu não vou embora. Este é o primeiro ponto. Tenho orgulho de ser o treinador do Cardiff. Não consigo me imaginar desistindo", declarou Mackay, a um canal de televisão local, logo após o fim do jogo.

Antes da partida, o dono do Cardiff enviou um e-mail dando um ultimato ao treinador. Ele deveria pedir demissão ou então perderia o emprego no início da próxima semana, segundo a imprensa local.

Mackay levou o Cardiff, do País de Gales, à primeira divisão inglesa pela primeira vez na temporada passada. E, na atual disputa, ocupa o 15º lugar, três posições acima da zona de rebaixamento.