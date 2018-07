Técnico do Chelsea critica tabela do Campeonato Inglês O técnico Carlo Ancelotti revelou nesta quinta-feira insatisfação com a tabela do Campeonato Inglês. Após o Natal, a equipe londrina vai enfrentar Arsenal e Bolton em 27 e 29 de dezembro, respectivamente. Já o Bolton terá um dia a mais de recuperação porque vai encarar o West Bromwich Albion em 26 de dezembro.