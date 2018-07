Técnico do Chelsea descarta venda de Fernando Torres

Fernando Torres foi contratado em janeiro pelo Chelsea, que pagou cerca de US$ 77 milhões para tirá-lo do Liverpool. Mas o atacante de 27 anos ainda não conseguiu brilhar no clube londrino. Até agora, foram apenas cinco gols marcados em 35 jogos disputados, o que levantou o rumor sobre uma possível venda.

"Isso não é verdade", afirmou Villas-Boas, quando perguntado nesta quinta-feira se o Chelsea estava pensando em vender Fernando Torres. Segundo o treinador, o atacante espanhol "certamente" estará no clube até o final desta temporada. "Ele não está disponível para venda, por nenhum valor", avisou.

O treinador aproveitou para ressaltar nesta quinta-feira que mantém sua confiança no meia inglês Frank Lampard, depois de tê-lo deixado no banco de reservas no último jogo do Chelsea, na segunda-feira, contra o Manchester City. "Todos os jogadores querem jogar todas as partidas, mas, às vezes, isso não é possível", disse Villas-Boas. "Lampard é um jogador de magnitude imensa para o clube e é um dos cinco mais utilizados no nosso elenco."