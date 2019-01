Técnico do Chelsea diz estar perto de contratar Higuaín

O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, afirmou nesta quarta-feira que o clube inglês está perto de acertar a contratação do atacante Gonzalo Higuaín. O argentino pertence à Juventus, mas está emprestado ao Milan.

"Ele está a poucas horas de assinar o seu contrato", declarou o treinador, sem dar maiores detalhes sobre a negociação. "Esperamos que ele traga gols para nós. É muito difícil encontrar disponível, em janeiro, um dos melhores atacantes do mundo. Por isso digo que o clube está trabalhando muito bem, não é fácil contratar um novo goleador."

O eventual novo reforço do Chelsea foi um pedido do próprio técnico, que trabalhou com Higuaín anteriormente no Napoli. Lá o atacante fez uma de suas melhores temporadas da carreira ao marcar 36 gols em 35 jogos do Campeonato Italiano.

As grandes performances com a camisa do Napoli renderam ao atacante uma transferência para a Juventus, onde não chegou a exibir o mesmo brilho, mas conquistou seguidos títulos, sendo dois troféus do Campeonato Italiano e duas da Copa da Itália.

No entanto, ele perdeu espaço na equipe de Turim com a contratação do atacante Cristiano Ronaldo, no início da atual temporada europeia. Mas, no Milan, Higuaín não vem se destacando, com apenas seis gols em 15 jogos no Italiano.