Técnico do Chelsea é indiciado por críticas à arbitragem

Após a partida, válida pela nona rodada do Campeonato Inglês, o treinador se mostrou revoltado com a atuação de Chris Foy e a classificou como "muito, muito ruim". Villas-Boas ainda acusou o trio de arbitragem de ter sido influenciado pela torcida do Estádio Loftus Road, casa do adversário.

Na ocasião, Chris Foy marcou um pênalti cometido por David Luiz em Heidar Helguson, que ele mesmo bateu para marcar o único gol do jogo. O árbitro ainda deixou o Chelsea com dois a menos no primeiro tempo, ao expulsar o lateral Bosingwa, aos 31, e o atacante Drogba, aos 41 minutos.

Após pedir para que o treinador explicasse suas declarações, a FA informou que está o indiciando por "conduta imprópria seguida de comentários à imprensa que ele fez sobre o árbitro da partida". Villas-Boas deverá responder as acusações até a próxima terça-feira.