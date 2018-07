Técnico do Chelsea é multado por criticar arbitragem

Em julgamento realizado nesta terça-feira na Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), Villas-Boas foi condenado por conduta imprópria, após dizer que a atuação do árbitro Chris Poy foi "muito fraca" na derrota do Chelsea para o Queens Park Rangers, por 1 a 0, no mês passado, em Londres, pelo Campeonato Inglês.

Depois de fazer uma grande temporada no Porto, onde foi campeão da Liga Europa e do Campeonato Português, Villas-Boas foi contratado pelo Chelsea. Mas ainda não conquistou a confiança da torcida. No Campeonato Inglês, o milionário time ocupa apenas a quinta colocação, com 22 pontos somados, 12 atrás do líder Manchester City.

Na Liga dos Campeões da Europa, no entanto, o Chelsea vive situação um pouco melhor. Afinal, ocupa a liderança do Grupo E, com oito pontos em quatro jogos, e tem boas chances de classificação. Nesta quarta-feira, inclusive, o time inglês volta a jogar pela competição continental, quando visita o vice-líder Bayer Leverkusen na Alemanha.