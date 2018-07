Técnico do Chelsea quer que Terry e Ferdinand apertem as mãos O técnico do Chelsea, André Villas-Boas, pediu nesta sexta-feira que o zagueiro do Queen's Park Rangers Anton Ferdinand dê um aperto de mão em John Terry, jogador que ele acusou de tê-lo ofendido racialmente, quando os dois se encontrarem em partida pela FA Cup no fim de semana.