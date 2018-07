Técnico do Chile diz que punição a Jara cria precedente perigoso

O treinador reclama que o árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci não relatou na súmula o acontecimento e que o jogador só foi punido porque a Associação Uruguaia de Futebol reuniu registros da provocação para abrir um processo contra o jogador.

"Se vai acatar denúncias que não tem a ver com as informações do árbitro, seguramente será muito complicado", comentou. "Agora tem que ficar claro que daqui para frente todo mundo terá que ser avaliado da mesma forma. Vai abrir um precedente para tudo ser analisado pontualmente e criará uma situação muito estranha", completou.

Em resposta à denúncia, a Associação de Futebol Profissional do Chile apresentou acusação contra sete jogadores do Uruguai - os julgamentos acontecerão depois do final da competição. O Chile enfrentará o Peru nesta segunda-feira em duelo válido pelas semifinais da Copa América.