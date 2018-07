Técnico do Chile faz elogios a Valdivia no Pacaembu

SÃO PAULO - Presente nas tribunas do Pacaembu, o técnico da seleção chilena, Jorge Sampaoli, não deixou de elogiar Valdivia após a goleada do Palmeiras sobre o ABC, por 4 a 1, na noite de sexta-feira, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o treinador, o meia vem mostrando bons sinais de evolução, após se recuperar de uma série de lesões. "Com os jogos e com o tempo, eu tenho certeza de que o Valdivia continuará evoluindo e voltará a ser uma figura importante para o Palmeiras e para o futebol chileno", declarou o treinador.

Técnico do Chile desde 2012, Sampaoli acompanhou um jogo de Valdivia in loco pela segunda vez. A primeira foi na derrota do Palmeiras para o Tigre, no dia 6 de março, na Argentina, em rodada da Copa Libertadores. No Brasil, o treinador ficou satisfeito com a empolgação da torcida palmeirense, "muito quente e bastante eufórica", disse.

Sampaoli evitou garantir a convocação do meia para os próximos jogos do Chile, na reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas disse que pretende ver mais partidas de Valdivia nas próximas semanas, antes do amistoso contra o Iraque, no dia 14 de agosto, em Copenhague.