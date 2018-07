Técnico do Chile reclama do gramado da Arena Corinthians

Muita gente estranhou o fato de o Chile ter escolhido o CT do Palmeiras para treinar na véspera de uma partida e também descartar o reconhecimento do campo da Arena Corinthians. O técnico Jorge Sampaoli revelou que isso é uma tática de sua equipe, preocupada em não desgastar o gramado que, palco do confronto desta segunda-feira, foi bastante criticado. Único chileno a pisar no campo da Arena Corinthians, o treinador não gostou do que viu e, de quebra, aproveitou para alfinetar a Fifa. A Holanda treinou no estádio momentos antes da chegada do treinador à sede paulistas. "Normalmente, não treinamos nos estádios do jogo, preferimos ficar mais perto de onde estamos concentrados também para preservar o gramado", disse Sampaoli. "E aqui está bastante desgastado. Não deveria ser permitido tocar no gramado um dia antes, senão amanhã (segunda), numa partida fundamental, o gramado não estará em condições de hospedar uma partida dessa importância da forma que ela merece." A abertura da Copa aconteceu em São Paulo com festa simples justamente para preservar o gramado para Brasil x Croácia. Uruguai e Inglaterra também não tiveram do que reclamar na quinta-feira. Mas agora, são visíveis algumas marcas de desgaste, principalmente nas beiradas e na área. Muitos funcionários mexem no gramado a fim de deixá-lo pronto a tempo, mas a reclamação de Sampaoli tem sentido e os times podem, sim, atuar num campo com falhas.

BRASIL

Sampaoli escolheu uma maneira diferente para revelar que o Chile tenta fugir do confronto com o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Sem citar os anfitriões e garantindo que só pensa na Holanda, o técnico repetiu, inúmeras vezes na coletiva, que "a meta é ficarmos na liderança do grupo". A obsessão pelo primeiro lugar é enorme, a ponto de ele até descartar poupar jogadores e preferir encarar o calor de Fortaleza ao clima mais ameno de Belo Horizonte.

Mesmo classificado de forma antecipada, o Chile tentará superar a Holanda (joga pelo empate por ter melhor saldo de gols) para buscar o topo na chave e, possivelmente, cruzar com o classificado entre México e Croácia. Todos os chilenos dão como certo a vitória brasileira sobre Camarões e a consequente primeira posição no Grupo A.

O técnico argentino, contudo, mostra muito incômodo com as perguntas sobre o Brasil. "Não vamos definir a classificação contra eles (joga antes do Brasil). Mas se tivermos de enfrentá-los, vamos nos preparar, o importante é que cada rival da vez é o mais importante. Se quisermos ser campeões, vamos ter de enfrentar quem for", disse o comandante argentino.

Se o Chile não teme cair na rota do Brasil, então qual motivo leva o técnico a querer ser primeiro e ter de jogar no forte calor cearense? Ele não explica. "Não escolhemos nada aqui, não nos cabe escolher nada. Seguimos o que foi traçado e tentamos da melhor maneira que dê certo. Se formos primeiro, vamos para Fortaleza e pronto. Não temos opção de escolha."

Arturo Vidal, ainda lutando por problemas físicos, deve ser a única ausência do técnico. Até mesmo os pendurados Mena e Aranguíz, titulares, devem começar o jogo. "Não vamos nos preocupar com isso. Se a Holanda vai jogar querendo administrar o saldo, é problema dela. "Podemos preservar algum, mas temos de chegar em primeiro, porque isso nos daria um sustento. Vamos dar prioridade ao jogo de amanhã, que é como se fosse uma final."