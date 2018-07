Técnico do City cobra sorriso e bom futebol de Balotelli

O italiano de 20 anos marcou dois gols no Campeonato Inglês desde que trocou a Inter de Milão pelo City, no final da temporada, e Mancini disse que ele ainda precisa jogar muito para poder se comparar a Messi, ídolo do Barcelona.

"Gosto que um jogador esteja confiante em si, (mas) só se você jogar bem todos os jogos e marcar em todos os jogos pode dizer algo assim", afirmou Mancini a jornalistas. "Se ele acha o que disse, acho que precisa mostrar em todos os jogos."

O treinador afirmou também que Balotelli precisa deixar o mau humor de lado. "É preciso sorrir para jogar futebol. É a melhor coisa que você pode fazer."

Ao receber nesta semana um prêmio de melhor jogador europeu com menos de 21 anos, Balotelli disse à imprensa: "Só há um jogador que é um pouco mais forte que eu - Messi. Todos os outros estão atrás de mim."