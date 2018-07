Técnico do City quer solução rápida sobre saída de Tevez

Os dois clubes estão em conversações sobre a venda do atacante, que se desentendeu com o treinador e foi para a Argentina, desde meados de novembro. Enquanto o Milan quer contratar Tevez por empréstimo, com a intenção de adquiri-lo em definitivo no final da temporada, o City deseja vendê-lo imediatamente. "Esperamos que se o Milan quer levá-lo, possamos fechar em uma semana, dez dias", disse Mancini.

No final de setembro, Tevez se recusou a entrar durante o segundo tempo da partida do Manchester City contra o Bayern de Munique, válida pela Liga dos Campeões da Europa. Após o jogo, o treinador disse que não trabalharia mais com o jogador, que foi multado pelo clube, e deve ser negociado na janela de transferências de janeiro.