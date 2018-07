Ex-jogador do Barcelona, Albert Ferrer é o primeiro treinador demitido na temporada do futebol espanhol. O técnico de 44 anos foi mandado embora do comando do Córdoba, equipe que subiu este ano para a primeira divisão do Campeonato Espanhol e faz campanha ruim, sem vitória em oito jogos até aqui na competição.

Ferrer estava no comando da equipe desde fevereiro e foi demitido apesar do grande feito que alcançou. Ao terminar a segunda divisão na sétima colocação, levou o clube aos playoffs e ao acesso aguardado por longos 42 anos.

Na elite, o Córdoba perdeu quatro jogos e empatou outros quatro até aqui. Assim, tem quatro pontos, na lanterna, mas com apenas um ponto a menos que o Bilbao, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.