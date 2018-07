Técnico do Corinthians antecipa Paulo Roberto em ‘decisão’ contra o Grêmio

O volante Gabriel foi expulso na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Bahia, quinta-feira, e por causa disso, estará fora do jogo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre. O técnico Fábio Carille não fez mistério e já avisou que Paulo Roberto será o substituto para o importante compromisso.

“Paulo Roberto inicia o jogo no domingo”, resumiu o treinador, que fez questão de elogiar o jogador, criticado pelos torcedores. “Ele é um excelente jogador e eu o acompanho desde 2010, quando ele estava no Guarani. Foi para a lateral esses últimos jogos e suportou bem”, analisou.

O treinador lembrou que Paulo Roberto também jogou em um momento decisivo durante o Paulista. Sem Gabriel, suspenso, Carille contou com o reserva para o primeiro jogo da decisão do estadual, contra a Ponte Preta. “Ele foi um dos melhores em campo naquela partida”, opina o comandante corintiano.

Em relação a Gabriel, Carille revelou que pensou em tirá-lo, mas não deu tempo. “Pensei em tirar o Gabriel com uns 10 ou 15 minutos do segundo tempo, mas não deu tempo. Ele pegou a bola no lance em que foi expulso, mas ele fez umas quatro ou cinco faltas que ele poderia ter controlado. Faz parte, vamos de Paulo Roberto”, finalizou.

Além de cumprir suspensão contra o Grêmio, Gabriel ainda voltará ao time pendurado. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, mas como foi expulso, a primeira advertência é anulada.