Técnico do Corinthians elogia Dedé, mas evitar falar sobre negociação

SÃO PAULO - Um dia depois de ser informado de que Chicão terá de passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e ficará aproximadamente um mês sem poder defender o Corinthians, o técnico Tite admitiu nesta terça-feira que gostaria de contar com o zagueiro Dedé, que joga pelo Vasco e cuja contratação é um desejo da diretoria corintiana. O treinador fez elogios ao jogador, mas deixou claro que a possível chegada ao clube do atleta não atenderia a um pedido feito pelo próprio comandante, que preferiu se distanciar das negociações para trazer o ídolo vascaíno.

Ao ser questionado se foi consultado pelos dirigentes a respeito desta possível contratação, Tite adotou um discurso político. "Fico com dificuldade de responder esse tipo de pergunta, é um grande zagueiro, de seleção brasileira, mas respeito o clube que quer ter o Dedé lá. Gostaria de ter qualificação maior, de Dedé ou outro jogador, claro. Na minha opinião, se é atleta de grande qualidade a diretoria não precisa nem consultar, não tenho de ser manager, tenho de ser técnico, não estou acima da hierarquia. É bom para o Corinthians, então traz", afirmou.

Em seguida, o comandante corintiano lamentou a lesão sofrida por Chicão, mas mostrou alívio com o fato de a mesma não ter sido tão grave. "Fomos surpreendidos com a contusão do Chicão, mas o departamento médico nos colocou que não terá um tempo tão grande de recuperação", salientou.

Já ao comentar as mudanças promovidas no time titular no treino desta terça-feira pela manhã, visando o duelo desta quarta, contra a Ponte Preta, no Pacaembu, Tite confirmou que o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro Gil e o volante Willian Arão começarão entre os titulares neste confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O técnico, porém, negou que a entrada de Danilo no lugar de Júlio César esteja ligada à saída um pouco atrapalhada do goleiro de sua meta no lance do gol do Paulista, no último domingo, em Jundiaí, na estreia do Paulistão. "É o momento de darmos oportunidades aos atletas, dar essa condição de jogo. Danilo e Júlio fariam revezamento (no gol), como foi ano passado", disse o treinador, para depois lembrar que o recém-contratado Gil só não estreou no último domingo porque ainda não tinha condições legais de atuar - o nome do atleta deve entrar nesta terça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para assim poder atuar diante dos ponte-pretanos.

"Agora começa o William Arão (no lugar do Nenê Bonilha), o Gil está em condições ideias, se estivesse condição de jogo, teria jogado contra o Paulista. O Felipe foi bem, então permanece (na zaga). O Guilherme vai jogar mais adiantado, como jogava na Portuguesa", completou, se referindo ao fato de que o jogador irá desempenhar a função de meia em um time que terá Guilherme Andrade e Willian Arão no meio-campo, além de Zizao, Romarinho e Giovanni no ataque.